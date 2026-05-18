സൂര്യയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു; ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ നേട്ടവുമായി കറുപ്പ്

By  Metro Desk Updated: May 18, 2026, 13:15 IST
Karuppu

ആർ.ജെ. ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ സൂര‍്യ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയെറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് കറുപ്പ്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷൻ കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം 100 കോടി നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർ‌ട്ടുകൾ.

പ്രമുഖ ട്രാക്കർമാരായ സാക്നിൽക്കിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്നാം ദിനം 28.35 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടി. ഇന്ത‍്യയിൽ നിന്നു മാത്രമായി 78 കോടിയാണ് നേടിയത്. തിയെറ്റർ റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു മാത്രമായി 13.1 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു. ഏറെ നാളായി ബോക്സ് ഓഫിസ് ഹിറ്റുകളില്ലാതിരുന്ന സൂര‍്യയുടെ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇതെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.

