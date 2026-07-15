ആരാധകർക്ക് ആവേശമായി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ 'ജനനായകൻ'; ചിത്രം ജൂലൈ 23-ന് തിയറ്ററുകളിലേക്ക്

By  Metro Desk Jul 15, 2026, 18:54 IST
ജനനായകൻ

ചെന്നൈ: തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയും രാഷ്ട്രീയ ലോകവും ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രം 'ജനനായകൻ' (Jana Nayagan) തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ജൂലൈ 23-ന് (ചില വിദേശ വിപണികളിൽ ജൂലൈ 24) ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സെൻസർ ബോർഡുമായുള്ള നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

​എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് സെൻസർ ബോർഡ് 'എ' (A) സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ചില നിർണായകമായ തിരുത്തലുകളും കട്ടുകളും സെൻസർ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയതോടെ യുകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയത്.

ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനം:

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന വിജയ്‌യുടെ ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ 69-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സിനിമ കൂടിയാണ് 'ജനനായകൻ' എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ സിനിമാ ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ച ഏറ്റവും വലിയ യാത്രയയപ്പ് ചിത്രമാക്കാനാണ് ആരാധകരുടെ തീരുമാനം.

​കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ വൻകിട ആക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറിൽ വിജയ്‌ക്കൊപ്പം പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, ബോബി ഡിയോൾ, മമിത ബൈജു, പ്രകാശ് രാജ്, പ്രിയാമണി, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ അവസാനവാരം തെന്നിന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 'ജനനായക' തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് സിനിമാ ലോകം.

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