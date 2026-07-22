അനന്ത്‌നാഗിൽ ഭീകരാക്രമണം; പോലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർത്തു; ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന് വീരമൃത്യു

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 20:20 IST
ശ്രീനഗർ

ശ്രീനഗർ: ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിൽ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന് വീരമൃത്യു. ബദ്ഗാം സ്വദേശിയായ ആഷിഖ് ഹുസൈൻ ഖുറേഷിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

​അനന്ത്‌നാഗ് ടൗണിലെ ലാൽ ചൗക്കിന് സമീപം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെയാണ് അക്രമികൾ പെട്ടെന്ന് വെടിയുതിർത്തത്. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആഷിഖ് ഹുസൈനെ ഉടൻ തന്നെ അനന്ത്‌നാഗ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

​അമർനാഥ് തീർഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേഖലയിൽ കടുത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസും സംയുക്ത സുരക്ഷാ സേനയും പ്രദേശം വളഞ്ഞ് തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെ നിഴൽ സംഘടനയായ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് (TRF) ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.

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