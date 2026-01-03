ദളപതിയുടെ അവസാന പോരാട്ടം; രാഷ്ട്രീയവും ആക്ഷനും നിറച്ച് 'ജനനായകൻ' ട്രെയിലർ
Updated: Jan 3, 2026, 20:54 IST
രാഷ്ട്രീയവും ആക്ഷനും നിറച്ച് വിജയിയുടെ ജനനായകൻ സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലർ റിലീസായി
ട്രെയിലർ വിശേഷങ്ങൾ (Key Highlights)
- മാസ് ആക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ: എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ സിനിമയാണെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്.
- അവസാന ചിത്രം: വിജയ് പൂർണ്ണസമയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസാന സിനിമയാണിത് (Thalapathy 69).
- വൻതാരനിര: ബോബി ഡിയോൾ വില്ലനായി എത്തുമ്പോൾ, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, പ്രിയാമണി, നരേൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.
- അനിരുദ്ധ് മാജിക്: അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ട്രെയിലറിന് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്.
- റിലീസ് തീയതി: ചിത്രം ജനുവരി 9-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ പുലർച്ചെ 6 മണിക്ക് ആദ്യ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും.