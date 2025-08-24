പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം 'ഐ, നോബഡി'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

By News DeskAug 24, 2025, 08:22 IST
കൊച്ചി: പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ചിത്രം 'ഐ, നോബഡി'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. 'റോഷാക്ക്', 'കെട്ടിയോളാണ് എന്റെ മാലാഖ' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളൊരുക്കിയ നിസ്സാം ബഷീറാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. പോസ്റ്ററിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു കറുത്ത ഷർട്ടും പാന്റ്സും ധരിച്ച് ബാഗുമായി നിൽക്കുന്നതായാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ കെട്ടിടവും കാണാം. ഇത് സിനിമ ഒരു ഹെയ്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലർ ഗണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന സൂചന നൽകുന്നു.       പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ഇരുവരും 'എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ', 'കൂടെ', 'മൈ സ്റ്റോറി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അശോകൻ, മധുപാൽ, ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, ലുക്മാൻ അവറാൻ, ഗണപതി, വിനയ് ഫോർട്ട് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും, ഇ4 എന്റർടൈൻമെന്റ്സും ചേർന്നാണ് 'ഐ, നോബഡി' നിർമ്മിക്കുന്നത്. സംഗീതം ഹർഷവർദ്ധൻ രാമേശ്വർ, ഛായാഗ്രഹണം ദിനേശ് പുരുഷോത്തമൻ. സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.  

