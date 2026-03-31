മാന്ത്രികലോകം തൊട്ടടുത്ത്; വിസ്മയിപ്പിച്ച് 'കത്തനാർ' ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി; ജയസൂര്യക്കൊപ്പം അനുഷ്ക ഷെട്ടിയും പ്രഭുദേവയും
മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'കത്തനാർ: ദി വൈൽഡ് സോർസറർ' ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി. കടമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ പരീക്ഷിക്കാത്ത അത്യാധുനിക 'വർച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ' (Virtual Production) സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് (മാർച്ച് 31, 2026) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:31-നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ട്രെയ്ലർ പുറത്തുവിട്ടത്. രണ്ട് മിനിറ്റിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയ്ലർ, ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകളും (VFX) ശബ്ദവിന്യാസവുമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ:
- താരനിര: ജയസൂര്യ ടൈറ്റിൽ റോളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ താരം അനുഷ്ക ഷെട്ടിയാണ് നായിക (നീല എന്ന കഥാപാത്രം). പ്രഭുദേവയും ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. വിനീത്, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ എന്നിവരും വേഷമിടുന്നു.
- സാങ്കേതിക മികവ്: 'ഹോം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 15-ഓളം ഭാഷകളിലായാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ജംഗിൾ ബുക്ക്, ലയൺ കിംഗ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- നിർമ്മാണം: ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. 90 കോടിയോളമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശ ബജറ്റ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷകൾ:
മാന്ത്രികവിദ്യകൾ കൈവശമുള്ള ഒരു വൈദികൻ എന്നതിലുപരി, ഒരു 'സൂപ്പർ ഹീറോ' പരിവേഷത്തിലാണ് കത്തനാരെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 മോൺസൂൺ കാലത്ത് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് ട്രെയ്ലർ നൽകുന്ന സൂചന.