കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ജോർജുകുട്ടിയുടെ മൂന്നാം വരവ്: 'ദൃശ്യം 3' ടീസർ പുറത്ത്
മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ദൃശ്യം 3'യുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. ജീത്തു ജോസഫ് - മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ക്രൈം ത്രില്ലറിന്റെ ടീസർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെയാണ് ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തത്.
ടീസറിലെ വിശേഷങ്ങൾ
ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് 50 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ടീസർ ഏറെ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. "ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ല... അത് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്" എന്ന ടാഗ്ലൈനോട് കൂടിയാണ് ടീസർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. താൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന, എന്നാൽ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറായ ജോർജുകുട്ടിയുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളാണ് ടീസറിൽ ഉടനീളം നിഴലിക്കുന്നത്. ആരോ തന്നെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഭയവും ജോർജുകുട്ടിയെ വേട്ടയാടുന്നതായി ടീസർ സൂചന നൽകുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
"ജോർജുകുട്ടിയും കുടുംബവും നേരിടുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നൽകിയ ഞെട്ടലിനേക്കാൾ വലുത് എന്തോ ഒന്ന് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്."
നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 2-ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന ചിത്രം ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ചില സാങ്കേതിക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് മെയ് മാസത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും വിതരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ചിത്രം ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ റിലീസായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- റിലീസ് തീയതി: മോഹൻലാലിന്റെ 66-ാം ജന്മദിനമായ 2026 മെയ് 21-ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
- അണിയറ പ്രവർത്തകർ: ജീത്തു ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നു. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സതീഷ് കുറുപ്പ് ഛായാഗ്രഹണവും അനിൽ ജോൺസൺ സംഗീതവും നിർവഹിക്കുന്നു.
- താരനിര: മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, അൻസിബ ഹസ്സൻ, എസ്തർ അനിൽ എന്നിവർ ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബമായി വീണ്ടും സ്ക്രീനിലെത്തുന്നു. കൂടാതെ മുരളി ഗോപി, ആശ ശരത്, സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്.