ജോർജുകുട്ടിക്ക് മുൻപേ വിജയ് സാൽഗോങ്കർ എത്തും; 'ദൃശ്യം 3' ഹിന്ദി റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച 'ദൃശ്യം' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം, മലയാളത്തിന് മുൻപേ ഹിന്ദി പതിപ്പായ 'ദൃശ്യം 3' യുടെ തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
റിലീസ് തീയതി
അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനാകുന്ന ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബർ 2-ന് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. സിനിമയിലെ നിർണ്ണായക ദിവസമായ ഒക്ടോബർ 2 (ദൃശ്യം ഡേ) തന്നെ റിലീസിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"സത്യം പുറത്തുവരുമോ അതോ വിജയ് സാൽഗോങ്കർ തന്റെ കുടുംബത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിക്കുമോ?" - ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചാവിഷയം.
മലയാളം പതിപ്പിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ജീത്തു ജോസഫ് ഒരുക്കുന്ന ആ സർപ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ലേ?
- അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്: വിജയ് സാൽഗോങ്കറായി അജയ് ദേവ്ഗൺ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തുമ്പോൾ, "അവസാന ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട്" (Aakhri hissa baaki hai) എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
- സംവിധാനം: അഭിഷേക് പതക് ആണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
- മലയാളം കാത്തിരിപ്പിൽ: മോഹൻലാൽ-ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ മലയാളം പതിപ്പിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും, രണ്ട് പതിപ്പുകളും ഒരേ സമയം ചിത്രീകരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകൾ.
- തമിഴ്, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകൾ: മലയാളത്തിനും ഹിന്ദിക്കും പിന്നാലെ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ദൃശ്യം 3 ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.