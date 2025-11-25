പുതിയ ചിത്രം 'അരസൻ'ലൂടെ വിജയ് സേതുപതി എത്തുന്നു; ആരാധകർ ആവേശത്തിൽ
Nov 25, 2025, 09:43 IST
തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയ താരം വിജയ് സേതുപതി വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'അരസൻ' (Arasan)-ന്റെ ഭാഗമായി. ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
'അരസൻ' ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ സംവിധായകനും അണിയറപ്രവർത്തകരും ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം വിജയ് സേതുപതിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലായി മാറും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.