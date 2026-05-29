ബോക്സ് ഓഫീസ് പിടിച്ചടക്കാൻ വിജയ്യുടെ മകൻ; ജേസൺ സഞ്ജയുടെ കന്നി ചിത്രം ‘സിഗ്മ’ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രഖ്യാപനമെത്തി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയ്യുടെ മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സിഗ്മ' (Sigma) എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക റിലീസ് തീയതി അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രം വരും മാസം ജൂലൈ 31-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
പ്രമുഖ തെന്നിന്ത്യൻ താരം സന്ദീപ് കിഷൻ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു ഹൈ-സ്റ്റേക്ക്സ് ഹീസ്റ്റ് (Heist) ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണെന്നാണ് സൂചന. പ്രമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ലൈക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുബാസ്കരനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് പോസ്റ്റർ ജേസൺ സഞ്ജയ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഒരു വലിയ കൊള്ളയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. ജൂലൈ 31-ന് സിഗ്മ തിയേറ്ററുകളിൽ കൊടുങ്കാറ്റായെത്തും. ആത്യന്തികമായ ആ പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കൂ," എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ജേസൺ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്.
ചെന്നൈ, തായ്ലൻഡ്, തലകോന, സേലം തുടങ്ങിയ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായി വെറും 65 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിലവിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫരിയ അബ്ദുള്ളയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. രാജു സുന്ദരം, സമ്പത്ത് രാജ്, ശിവ പണ്ഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
തെന്നിന്ത്യയിലെ മുൻനിര സംഗീതസംവിധായകൻ തമൻ എസ് ആണ് സിഗ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ വസന്ത് ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീൺ കെ.എൽ എഡിറ്റിംഗും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പിതാവ് വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയുടെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.