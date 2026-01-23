ഈ ആഴ്ച്ച ഒടിടിയിൽ എത്തിയ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതെല്ലാമെന്നറിയണ്ടെ
Jan 23, 2026, 16:43 IST
ഈ ആഴ്ച (2026 ജനുവരി 23) വിവിധ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി നിരവധി മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന റിലീസുകളുടെ പട്ടിക താഴെ നൽകുന്നു:
മലയാളം സിനിമകൾ
- ശേഷിപ്പ് (Sheshippu): സൺ നെക്സ്റ്റിൽ (Sun NXT) ജനുവരി 23 മുതൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
- മാർക്ക് (Mark): കിച്ച സുദീപ്, നവീൻ ചന്ദ്ര തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച സസ്പെൻസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ (JioHotstar) ലഭ്യമാണ്.
- ഹതാനേ ഉദയ (Hathane Udaya): മനോരമ മാക്സിലൂടെ (Manorama Max) ജനുവരി 23-ന് റിലീസ് ചെയ്തു.
- പകൽ ഇരവ് (Pakal Iravu): മനോരമ മാക്സിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രധാന ചിത്രം.
- സർവ്വം മായ (Sarvam Maya): അഖിൽ സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നിവിൻ പോളി - അജു വർഗീസ് ചിത്രം ജനുവരി 30-ന് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെത്തും.
തമിഴ് & തെലുങ്ക് റിലീസുകൾ
- സിറൈ (Sirai): വിക്രം പ്രഭു നായകനായ തമിഴ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ സീ 5-ൽ (ZEE5) ലഭ്യമാണ്.
- ചികതിലോ (Cheekatilo): ശോഭിത ധുലിപാല നായികയായ തെലുങ്ക് മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
- ശംഭാല (Shambhala): ആദി സായ്കുമാർ നായകനായ മിസ്റ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ 'ആഹ' (Aha) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്.
- തേരേ ഇഷ്ക് മേ (Tere Ishk Mein): ധനുഷ് നായകനായ ബോളിവുഡ് ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്തു.
മറ്റ് പ്രധാന റിലീസുകൾ
- സ്പേസ് ജെൻ ചന്ദ്രയാൻ: ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ ഡോക്യുമെന്ററി സീരീസ്.
- എ ബിഗ് ബോൾഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ ഹോളിവുഡ് റൊമാന്റിക് ചിത്രം.
കുറിപ്പ്: ഈ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും ഇന്ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭ്യമാണ്.