രണ്ടു വർഷത്തിനകം 10,000 പേർക്ക് ജോലി: ബയോഡേറ്റ അയക്കാൻ നിർദേശവുമായി പ്രശാന്ത് കിഷോർ
പട്ന: ബിഹാറിലെ ബങ്കിപൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ നിർണായക തൊഴിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ. അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ 10,000 യുവജനങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ (CV) ഉടൻ തന്നെ തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയ പ്രശാന്ത് കിഷോർ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് നടത്തിയ പൊതുപരിപാടിയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ: സർക്കാർ ജോലിയല്ല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തന്റെ വ്യവസായ ബന്ധങ്ങളും സമ്പർക്കങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം: വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്ത യുവാക്കൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബയോഡേറ്റ സമർപ്പിക്കാം.
മറ്റ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ: തൊഴിലിനു പുറമെ, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തൽ, അഴിമതിരഹിത റേഷൻ വിതരണം, 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാസം 1,100 രൂപ പെൻഷൻ എന്നിവയും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ബി.ജെ.പിയുടെ കോട്ടയായിരുന്ന ബങ്കിപൂർ മണ്ഡലം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷമാണ് ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുമായി പ്രശാന്ത് കിഷോർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.