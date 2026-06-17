മൈസൂരു ജയദേവ ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 11 മരണം; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ: നിഷേധിച്ച് അധികൃതർ
മൈസൂരു: കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായ മൈസൂരു ശ്രീ ജയദേവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 11 രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടത് വലിയ പരിഭ്രാന്തിക്കും പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഇത്രയും മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ സമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതാണ് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായതെന്നും ആരോപിച്ച് രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി. ഡോക്ടർമാരുടെ കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവം വലിയ വിവാദമായി മാറി.
ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം
എന്നാൽ ചികിത്സാ പിഴവോ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവോ അല്ല മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ.എസ്. സദാനന്ദ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജയദേവ ഒരു റഫറൽ ആശുപത്രിയാണെന്നും മറ്റ് പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രോഗികളെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാറുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മരണപ്പെട്ടവരെല്ലാം പ്രായമായവരും കടുത്ത ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നിവ നേരിട്ടവരുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരിൽ പലരുടെയും അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ വിശ്രമമുറിയിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയത്. ഇതിനുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്." - ഡോ. കെ.എസ്. സദാനന്ദ (മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്)
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കർണാടക മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ശരൺ പ്രകാശ് പാട്ടീലും ആശുപത്രി ഡയറക്ടറും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ആശുപത്രിയിലെ മരണനിരക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. എങ്കിലും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക വിദഗ്ധ സമിതിയോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.