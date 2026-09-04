ഷിംലയിൽ എസ്.യു.വി കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 11 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു; ഏഴ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Sep 4, 2026, 09:23 IST
ഷിംല

ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിൽ വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എസ്.യു.വി കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 11 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഏഴ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.

​ചൗപാൽ തെഹ്‌സിലിലെ ഝഡി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. സർക്കാർ സ്കൂളിലെ എട്ട് വിദ്യാർഥികളുമായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഫോർച്യൂണർ എസ്.യു.വി ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് സമീപത്തെ താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

​ചൗപാൽ ശാന്താ ഗ്രാമത്തിലെ രമേഷിന്റെ മകൾ സാക്ഷി (11) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഷിംല പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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