ഒഡീഷയിൽ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടയിലും കർമ പൂജ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലും വൻ ദുരന്തം: 6 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു

By  Metro Desk Sep 17, 2026, 11:27 IST
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ഭുവനേശ്വർ: ഒഡീഷയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിഗ്രഹ നിമജ്ജന ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലും കർമ പൂജയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലുമുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ 6 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു. സുന്ദർഗഢ്, ഗഞ്ചാം, ജഗത്സിംഗ്പൂർ, ഭദ്രക്, കൊരാപുട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് വെവ്വേറെ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

​ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനായി ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. സുന്ദർഗഢ് ജില്ലയിലെ ശംഖ് നദിയിൽ കർമ പൂജയ്ക്കായി മണൽ ശേഖരിക്കാനിറങ്ങിയ 6, 8 വയസ്സുകളിലുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് മരിച്ചു. ഗഞ്ചാം ജില്ലയിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഘോഡാഹാഡ് നദിയിലും ഗ്രാമത്തിലെ കുളത്തിലുമായി മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു.

​മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, ജഗത്സിംഗ്പൂർ ജില്ലയിലെ കനാലിൽ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ ഒഴുക്കിൽപെട്ട 20-നും 25-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാല് യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹം അഗ്നിരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തു. ഭദ്രക്, കൊരാപുട് ജില്ലകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഓരോ ആൾ വീതം മരിച്ചതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ സമയങ്ങളിൽ ആഴമേറിയതും അപരിചിതവുമായ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടുത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഒഡീഷ ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസ് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

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