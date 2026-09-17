ഒഡീഷയിൽ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടയിലും കർമ പൂജ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലും വൻ ദുരന്തം: 6 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു
ഭുവനേശ്വർ: ഒഡീഷയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിഗ്രഹ നിമജ്ജന ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലും കർമ പൂജയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലുമുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ 6 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു. സുന്ദർഗഢ്, ഗഞ്ചാം, ജഗത്സിംഗ്പൂർ, ഭദ്രക്, കൊരാപുട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് വെവ്വേറെ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനായി ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. സുന്ദർഗഢ് ജില്ലയിലെ ശംഖ് നദിയിൽ കർമ പൂജയ്ക്കായി മണൽ ശേഖരിക്കാനിറങ്ങിയ 6, 8 വയസ്സുകളിലുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് മരിച്ചു. ഗഞ്ചാം ജില്ലയിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഘോഡാഹാഡ് നദിയിലും ഗ്രാമത്തിലെ കുളത്തിലുമായി മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു.
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, ജഗത്സിംഗ്പൂർ ജില്ലയിലെ കനാലിൽ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ ഒഴുക്കിൽപെട്ട 20-നും 25-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാല് യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹം അഗ്നിരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തു. ഭദ്രക്, കൊരാപുട് ജില്ലകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഓരോ ആൾ വീതം മരിച്ചതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ സമയങ്ങളിൽ ആഴമേറിയതും അപരിചിതവുമായ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടുത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഒഡീഷ ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസ് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.