തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് സ്വർണവുമായി പോയ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച് 1250 പവൻ കവർന്നു

By MJ DeskSep 15, 2025, 08:14 IST
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി-ചെന്നൈ ദേശീയപതായിൽ സ്വകാര്യ ജ്വല്ലറിയിലെ മാനേജരെയും ജീവനക്കാരെയും ആക്രമിച്ച് 1250 പവൻ ഒരു സംഘം കവർന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് ആഭരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർകെ ജ്വല്ലറിയിലെ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചാണ് കവർച്ച നടന്നത്. 

ഓർഡർ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സ്വർണവുമായി ദിണ്ടിഗലിലെത്തി മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ദേശീയപാതയിൽ സമയപുരത്തിന് അടുത്ത് വാഹനം വഴിയരികിൽ നിർത്തി വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ജീവനക്കാർ

ഇതിനിടെ ഒരു സംഘമെത്തി ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ മുളകുപൊടിയെറിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച ശേഷം സ്വർണവുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. മാനേജർ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. അക്രമികളെ പിടികൂടാനായി നാലംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

