സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം: ഡൽഹിയിൽ 16 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു; യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) നടത്തുന്ന സമരം ശക്തമായതോടെ ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷ കടുപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി രാജീവ് ചൗക്ക്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മാണ്ഡി ഹൗസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 16 പ്രമുഖ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ (DMRC) അടച്ചുപൂട്ടി.
പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് ലുട്ട്യൻസ് ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത പോലീസ് സേനയെയും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ പെട്ടെന്ന് അടച്ചതോടെ ഓഫീസ് യാത്രക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ദുരിതത്തിലായത്.
പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ മാറ്റിക്കയറാനുള്ള (Interchange) സൗകര്യം ലഭ്യമാണെങ്കിലും, അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനുകൾ നിർത്തില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഘർഷ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ്.