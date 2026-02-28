ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പടക്കശാലയിൽ വൻ സ്ഫോടനം: 18 മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
കാക്കിനാഡ: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാഡ ജില്ലയിലുണ്ടായ പടക്കനിർമ്മാണ ശാലയിലുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 18 ആയി ഉയർന്നു. ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) ഉച്ചയോടെ സാമർലക്കോട്ട മണ്ഡലത്തിലെ വെട്ലപാലം ഗ്രാമത്തിലുള്ള 'സൂര്യ ശ്രീ ഫയർ വർക്സ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സ്ഥലം: വെട്ലപാലം, സാമർലക്കോട്ട മണ്ഡലം, കാക്കിനാഡ.
- മരണം: നിലവിൽ 18 പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
- അന്വേഷണം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
- സഹായധനം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. അമിതമായ ചൂടോ രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പിഴവോ ആകാം സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.