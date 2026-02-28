ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പടക്കശാലയിൽ വൻ സ്ഫോടനം: 18 മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

By Metro DeskFeb 28, 2026, 16:33 IST
Andra

കാക്കിനാഡ: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാഡ ജില്ലയിലുണ്ടായ പടക്കനിർമ്മാണ ശാലയിലുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 18 ആയി ഉയർന്നു. ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) ഉച്ചയോടെ സാമർലക്കോട്ട മണ്ഡലത്തിലെ വെട്‌ലപാലം ഗ്രാമത്തിലുള്ള 'സൂര്യ ശ്രീ ഫയർ വർക്സ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

​മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • സ്ഥലം: വെട്‌ലപാലം, സാമർലക്കോട്ട മണ്ഡലം, കാക്കിനാഡ.
  • മരണം: നിലവിൽ 18 പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
  • അന്വേഷണം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
  • സഹായധനം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. അമിതമായ ചൂടോ രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പിഴവോ ആകാം സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Tags

Share this story

Featured

You may like