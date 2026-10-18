കൊൽക്കത്ത ദുർg പൂജാ പന്തലിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 മരണം; 25 പേർക്ക് പരിക്ക്
ശനിേയാഴ്സ വൈകീട്ട് വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാ പൂജാ പന്തലിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 19 പേർ മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ 25 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പന്തലിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തിയവരുടെ വലിയ തിരക്കിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് ആളുകൾ അഭയം തേടിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ബഹളമാണ് ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
ഗിരീഷ് പാർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചോർബഗൻ സർവജനീൻ ദുർഗ്ഗോത്സവ് പന്തലിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. പന്തലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നീണ്ട നിരയിൽ കാത്തുനിന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് മഴ പെയ്തതോടെ ആളുകൾ ഇരച്ചുകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ നിലത്തുവീണവർക്ക് മേൽ മറ്റുള്ളവർ ചവിട്ടിമതിയക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കൊൽക്കത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രമുഖമായ പല പൂജാ പന്തലുകളുടെയും പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.