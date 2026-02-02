1977 ആവർത്തിക്കും; ‘വിസിൽ’ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അന്ത്യമാകും: തമിഴ്നാട്ടിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കാൻ വിജയ്
Feb 2, 2026, 21:01 IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1977-ലെ ചരിത്രപരമായ എം.ജി.ആർ വിജയത്തിന് സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ ആധിപത്യത്തിന് തന്റെ പാർട്ടിയുടെ ‘വിസിൽ’ ചിഹ്നം അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന സൂചന വിജയ് നൽകിയത്.
വാർത്തയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ:
- എം.ജി.ആർ മാതൃക: 1977-ൽ എം.ജി.ആർ തന്റെ പുതിയ പാർട്ടിയുമായി അധികാരത്തിലേറിയതിന് സമാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമാണ് 2026-ൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ അനുഭവസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയായിരുന്നു ഈ പരാമർശം.
- അഴിമതിക്കെതിരെ ‘വിസിൽ’: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ച 'വിസിൽ' ചിഹ്നം അഴിമതിക്കാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് വിജയ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന ‘ദുഷ്ടശക്തി’കളെയും മുൻപ് ഭരിച്ച ‘അഴിമതി ശക്തി’കളെയും തുരത്താൻ ഈ ചിഹ്നത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
- ത്രികോണ മത്സരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിഎംകെ സഖ്യവും ബിജെപിയും ടിവികെയും തമ്മിലുള്ള ത്രികോണ പോരാട്ടമായി മാറുമെന്നും, തമിഴ്നാട്ടിലെ യഥാർത്ഥ ജനകീയ ശക്തി തന്റെ പാർട്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
- ലക്ഷ്യം തനിച്ച് ഭരണം: മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന സൂചന നൽകിയ വിജയ്, ജനങ്ങൾ മാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിജയ്യുടെ ഈ നീക്കം തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.