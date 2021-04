തമിഴ്‌നാട് ശിവകാശിയിൽ പടക്കനിർമാണശാലയിൽ സ്‌ഫോടനം. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

ദുരൈസ്വാമിപുരം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പടക്കനിർമാണശാലയിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്.

Tamil Nadu: One person dies, two others injured as fire breaks out at a firecracker factory in Duraiswamipuram area of Sivakasi in Virudhunagar district, says District Magistrate R Kannan

