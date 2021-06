സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍

Share with your friends

ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി അതിപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. സോണിയയുടെ വസതിയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.

Congress President Smt. Sonia Gandhi and I had the pleasure of meeting Tamil Nadu Chief Minister, Shri M. K. Stalin and Smt. Durgavathy Stalin earlier today.

We will keep working with the DMK to build a strong & prosperous state for the Tamil people. pic.twitter.com/ES9FylkVRh

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 18, 2021