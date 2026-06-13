2027 യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഹാട്രിക്കിനായി യോഗി ആദിത്യനാഥിലും ഹിന്ദുത്വത്തിലും പന്തയം വെച്ച് ബിജെപി
ലഖ്നൗ: 2027-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയവും (ഹാട്രിക്) ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തെയും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളെയും മുൻനിർത്തിയാകും പാർട്ടി വോട്ട് തേടുകയെന്നാണ് സൂചനകൾ.
അടുത്തിടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി നേടിയ വൻ വിജയങ്ങൾ പാർട്ടി അണികൾക്ക് വലിയ ആവേശം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ മതപരമായ ധ്രുവീകരണത്തിന് (Religious Polarisation) വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിലും യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്റെ ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റോഡുകളിൽ പ്രാർഥനകൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 'മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ സെല്ലുകൾ' സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്.
2024-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷവും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാനായിരുന്നില്ല. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന 'ഇന്ത്യ' (I.N.D.I.A.) സഖ്യം പിന്നാക്ക, ദളിത് വോട്ടുകൾ ഏകീകരിച്ചത് ബിജെപിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. കൂടാതെ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായി.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർട്ടിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾ നടത്തി 2027-ലേക്ക് ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്. 2027-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെയായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ മുഖമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ അടുത്തിടെ യുപി മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുകയും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പത്ത് വർഷമായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന 'ഡബിൾ എൻജിൻ' സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഹിന്ദുത്വ കാർഡും യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും മുൻനിർത്തി അഖിലേഷ് യാദവ് - രാഹുൽ ഗാന്ധി സഖ്യത്തെ നേരിടാനാണ് ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്.