20 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം: സോനം വാങ്ചുകിനെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസ്
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തിവരികയായിരുന്ന പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുകിനെ പോലീസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാഹാര സമരം 20 ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി.
നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സോനം വാങ്ചുക് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാരം വലിയ തോതിൽ കുറയുകയും കടുത്ത നിർജ്ജലീകരണ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർച്ചയായ നിരാഹാരം അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ദിവസേന നിരീക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം നൽകാനും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയും നേരത്തെ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ജൂലൈ 20-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില ഡോക്ടർമാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.