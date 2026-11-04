പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിലും കരിങ്കടൽ കപ്പൽ ആക്രമണങ്ങളിലുമായി 28 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 2 പേരെ കാണാനില്ല: വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലും കരിങ്കടലിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിലുമായി ആകെ 28 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്:
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ 23 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 15 പേർ വാണിജ്യ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് (Seafarers).
കരിങ്കടൽ ആക്രമണങ്ങൾ: കരിങ്കടൽ മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ 5 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 2 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുള്ള കപ്പലിൽ ഒരു മലയാളി/ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി 13 ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.