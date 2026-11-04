പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിലും കരിങ്കടൽ കപ്പൽ ആക്രമണങ്ങളിലുമായി 28 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 2 പേരെ കാണാനില്ല: വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

By  Metro Desk Nov 4, 2026, 13:15 IST
കപ്പൽ

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലും കരിങ്കടലിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിലുമായി ആകെ 28 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

​വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്:

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ 23 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 15 പേർ വാണിജ്യ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് (Seafarers).

കരിങ്കടൽ ആക്രമണങ്ങൾ: കരിങ്കടൽ മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ 5 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 2 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുള്ള കപ്പലിൽ ഒരു മലയാളി/ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി 13 ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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