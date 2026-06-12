യു.എസ് നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് നാവിക സംഘടനകൾ
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം യു.എസ് നാവികസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നാവിക സംഘടനകൾ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. യുദ്ധക്കലുഷിതമായ കടൽമേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക അധികൃതരും സർക്കാരും ഇതിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സീഫെയറേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NUSI), ഓൾ ഇന്ത്യ സീഫെയറേഴ്സ് യൂണിയൻ (AISU), ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSUI) എന്നീ സംഘടനകളാണ് ആശങ്ക അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. എം.ടി സെറ്റബെല്ലോ (MT Settebello), എം.ടി മാരിവെക്സ് (MT Marivex), എം.ടി ജൽവീർ (MT Jalveer) എന്നീ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഡെക്ക് കേഡറ്റ് ആദിത്യ ശർമ്മ, എഞ്ചിൻ ഫിറ്റർ ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പടനാല സുരേഷ് എന്നീ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എം.ടി മാരിവെക്സ്, എം.ടി ജൽവീർ എന്നീ കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, എം.ടി സെറ്റബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണമാണ് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.
"നാവികർ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ്, അവർ സൈനികരല്ല. ആഗോള വ്യാപാരവും ഊർജ്ജ വിതരണവും തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കാനാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തർക്കങ്ങളുടെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെയും ഇരകളായി അവർ മാറരുത്," എന്ന് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും, സംഘർഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നാവികർക്ക് പ്രത്യേക യുദ്ധകാല അലവൻസുകളും ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.