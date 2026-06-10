ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം: 3 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായി, 21 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; ശക്തമായി അപലപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

By  Metro Desk Jun 10, 2026, 22:21 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ കാണാതായതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) അറിയിച്ചു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 21 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു.


​ഒമാൻ തീരത്തെ സോഹാർ തുറമുഖത്തിന് 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായി 'സെറ്റബെല്ലോ' (Settebello) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പലാവു (Palau) പതാക ഘടിപ്പിച്ച കെമിക്കൽ/ഓയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ടാങ്കറായ ഈ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇതിന്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

​ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഒമാൻ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് കാണാതായ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഒമാൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

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