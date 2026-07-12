30 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്: ജോലി ഉറപ്പാക്കാൻ ചെന്നൈ പോർട്ട് അപ്രന്റീസുകൾ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ തേടുന്നു
ചെന്നൈ: ചെന്നൈ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ അപ്രന്റീഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സ്ഥിരനിയമനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന മുൻ അപ്രന്റീസുകൾ തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ തേടുന്നു. 1991–1994 കാലയളവിൽ ചെന്നൈ പോർട്ടിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ അപ്രന്റീഷിപ്പ് പരിശീലനം നേടിയ 94 പേരാണ് തങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകിയത്.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരാതികളുമായി നേരിട്ടെത്തി കാണാമെന്ന ഗവർണറുടെ സമീപകാല അറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് 'വി.ഒ.സി പോർട്ട് ഓഫ് ചെന്നൈ ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ' മുഖേന ഇവർ ഗവർണറെ സമീപിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഗവർണർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയവുമായി സംസാരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് നിയമനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്: ചെന്നൈ പോർട്ടിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിലവിൽ 227 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോർട്ട് അതോറിറ്റി തന്നെ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ നിയമനം പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാർശയും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവും ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ അനുകൂലമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പോർട്ടിന്റെ വാദം: 2001 മുതൽ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തeലാക്കിയെന്നാണ് പോർട്ട് അധികൃതർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന തടസ്സം. എന്നാൽ തങ്ങൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് 1994-ൽ ആണെന്നും, നിയമന വിലക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോർട്ടിന് തങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ ഏഴ് വർഷത്തോളം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുൻ അപ്രന്റീസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പ്രായപരിധി കടക്കുന്നു: പരിശീലന കാലയളവിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് അന്ന് ജോലി നൽകാമെന്ന് വാക്കാൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും 50 വയസ്സിനോട് അടുത്തവരാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും കാത്തിരിപ്പിനായി നീക്കിവെച്ച ഇവർക്ക് ഇനി കുറഞ്ഞ വർഷത്തെ സർവീസ് എങ്കിലും ലഭിക്കാൻ ഗവർണറുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മുൻ അപ്രന്റീസുകൾ.