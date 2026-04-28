31 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം; രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസ് പ്രതി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായി
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക എന്നല്ല. വീണ്ടും തുടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട എ.ജി. പേരറിവാളന്, ആ പുതിയ തുടക്കം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടതിമുറികളിലാണ്, മറിച്ച് ബാറുകളുടെ മറുവശത്താണ്. 2022-ൽ ശിക്ഷാ ഇളവ് ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ പേരറിവാളൻ ബെംഗളൂരുവിലെ ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ലോ കോളേജിൽ നിയമം പഠിക്കുകയും 2025-ൽ അഖിലേന്ത്യാ ബാർ പരീക്ഷ പാസാകുകയും ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിഭാഷകനായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
പേരറിവാളൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ 31 വർഷം കുറ്റാരോപിതനായും കുറ്റവാളിയായും ചെലവഴിച്ച അതേ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ഇനി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 54 വയസ്സായി. തിങ്കളാഴ്ച കറുത്ത അഭിഭാഷക ഗൗൺ ധരിച്ച് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി ബാർ അസോസിയേഷനിൽ അഭിഭാഷകനായി ചേർന്നു.
1991 മുതൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ തന്റെ വർഷങ്ങൾ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ഉറവിടമായി കണക്കാക്കുന്ന പേരറിവാളൻ, തെറ്റായ തടങ്കൽ, നീതിയിലെ കാലതാമസം, വിചാരണത്തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നു, വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തെ നിയമ വकालത്വമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
"ഫലപ്രദമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാത്ത തടവുകാർക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും," പേരറിവാളൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശ്രുത അരവിന്ദ് ധർമ്മാധികാരി പേരറിവാളന്റെ എൻറോൾമെന്റ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി ബാർ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ പി.എസ്. അമൽരാജ്, വൈസ് ചെയർമാൻ എസ്. പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അഭിഭാഷകൻ സി.കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ എൻറോൾമെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻറോൾമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ. ബാലു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
31 വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം പേരറിവാളൻ മോചിതനായതിന്റെ കഥ
1991-ൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ പേരറിവാളന് വെറും 19 വയസ്സായിരുന്നു. തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ലിബറേഷൻ ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് തമിഴ് ഈലം (എൽടിടിഇ) ഈ കൊലപാതകം നടത്തി.
പേരറിവാളനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി, ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി, അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കുടുംബം ഉറപ്പുനൽകി. ആ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച്, മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചില്ല. പകരം, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു, അമ്മയ്ക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു.
59 ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് അജ്ഞാതമായി തുടർന്നു. കോടതികളെ സമീപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്ന് ഭയന്ന്, കുടുംബം ഒരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു, അവരുടെ മകൻ ഉടൻ മോചിതനാകുമെന്നും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഒരു നിരപരാധിയെയും ശിക്ഷിക്കില്ലെന്നും വിശ്വസിച്ചു.
രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒമ്പത് വോൾട്ട് ബാറ്ററി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു പേരറിവാളനെതിരെയുള്ള ആരോപണം. പേരറിവാളൻ തന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി വാങ്ങിയതായി ഒരു കടയുടമ പ്രസ്താവിച്ചതാണ് ഈ കുറ്റത്തിന് തെളിവ്. തീവ്രവാദ, തടസ്സവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (ടാഡ) പ്രകാരമാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
1998-ൽ, കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി ടാഡ കോടതി പേരറിവാളനെയും മറ്റുള്ളവരെയും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചു. ആദ്യം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. 1999-ൽ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി ശരിവച്ചു. 2014-ൽ സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവായി കുറച്ചു . ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ദയാഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ 11 വർഷത്തെ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്.
പേരറിവാളന്റെ കുടുംബം വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയ നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ, കൊലപാതകക്കേസിൽ 31 വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരമുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് 2022 മെയ് 18 ന് പേരറിവാളനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു .
മോചിതനായതിനു ശേഷം പേരറിവാളൻ എങ്ങനെയാണ് അഭിഭാഷകനായത്?
പേരറിവാളൻ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അഭിലാഷങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല. ജയിലിലായിരിക്കെ അദ്ദേഹം പഠനം തുടർന്നു. തമിഴ്നാട് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ 1,200 ൽ 1,096 മാർക്ക് നേടി, തടവുകാരിൽ ഒന്നാം റാങ്കും നേടി.
സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവിനിടയിൽ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം, ഏഴ് അധിക ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കി. വധശിക്ഷ നേരിടുമ്പോൾ അവയിൽ ചിലത് അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
2022-ൽ മോചിതനായ ശേഷം, പേരറിവാളൻ ബെംഗളൂരുവിലെ ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ലോ കോളേജിൽ ചേർന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട്, 2025-ൽ അദ്ദേഹം അഖിലേന്ത്യാ ബാർ പരീക്ഷ പാസായി.
"ഒരു പ്രശസ്ത ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനാകുക എന്നതല്ല എന്റെ അഭിലാഷം, മറിച്ച് നിയമസഹായം ലഭിക്കാതെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തടവുകാരുടെ ശബ്ദമാകുക എന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സഹായം നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, അകാല മോചനത്തിനായി അനന്തമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ ജീവപര്യന്തം തടവുകാർക്ക്," തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി ബാർ അസോസിയേഷനിൽ അഭിഭാഷകനായി ചേർന്നതിന് ശേഷം പേരറിവാളൻ ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തോട് പറഞ്ഞു.
നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന തടവുകാരെ സഹായിക്കാൻ കോടതിമുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ പേരറിവാളന്റെ യാത്ര പൂർണതയിലെത്തി.