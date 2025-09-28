കരൂർ റാലി തിക്കിലും തിരക്കിലും 39 പേർ മരിച്ച സംഭവം: വിജയിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?
ചെന്നൈ: നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ.) നേതാവുമായ വിജയിയുടെ കറൂർ റാലിയിൽ 39 പേർ മരിച്ച ദാരുണ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമായി.
റാലിയിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമടക്കം 39 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, റാലിയുടെ പ്രധാന സംഘാടകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് സംഘാടകർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അറസ്റ്റ് സാധ്യതയെക്കുറിച്ച്:
- റാലിയുടെ പ്രധാന സംഘാടകർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- എങ്കിലും, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ തലവനെന്ന നിലയിൽ, റാലിയിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ വിജയിയെയും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
- പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിജയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും, കേസന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- റാലിയിൽ വലിയ ദുരന്തം നടന്നിട്ടും ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കാതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു.
വിജയിയുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരന്തം ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകാംഗ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർ നിയമനടപടികൾ.