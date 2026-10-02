മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വാഹനാപകടം: സമൃദ്ധി ഹൈവേയിൽ ട്രക്ക് പിക്കപ്പ് വാനിലിടിച്ച് അഞ്ച് മരണം, 20-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Updated: Oct 2, 2026, 08:21 IST
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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതി ജില്ലയിൽ സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ്‌വേയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ 5 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ധമൻഗാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:45-ഓടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

​യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബൊലേറോ പിക്കപ്പ് വാനിന് പിന്നിൽ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടidenticalയുടെ ആഘാതത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.

​സംഭവം നടന്നയുടൻ തന്നെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ഹൈവേ പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ധമൻഗാവ് റൂറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വർധ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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