ജാർഖണ്ഡിൽ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ മിന്നലേറ്റ് 5 സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു; നാല് പേർക്ക് പരുക്ക്
Aug 3, 2026, 00:18 IST
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ റാംഗഢ്, ഗോഡ്ഡ ജില്ലകളിൽ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ കടുപ്പമേറിയ ഇടിമിന്നലേറ്റ് അഞ്ച് കർഷകത്തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.
റാംഗഢ് ജില്ലയിലെ പത്രാതു ബ്ലോക്കിൽ മൂന്നു പേരും ഗോഡ്ഡ ജില്ലയിലെ മഹേശ്പുർ-റാംപുർ ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ടു പേരുമാണ് മരിച്ചത്. നെൽവയലിൽ നാട്ടി നടീൽ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെയാണ് ഇവർക്ക് മിന്നലേറ്റതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
മരിച്ചവരിൽ റാംഗഢ് ജില്ലയിലെ സകുൽ ഗ്രാമ സ്വദേശിനികളായ രേഖാ ദേവി (45), രോഷ്നി കുമാരി (21), പാലാനി ഗ്രാമ സ്വദേശിനി സുശാന്തി ദേവി (34) എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഗോഡ്ഡ ജില്ലയിൽ മരിച്ച രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകിവരുന്നു.