ഹിമാചലിൽ ബസ് 100 അടി താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 7 മരണം; 11 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
Aug 8, 2026, 13:32 IST
ചമ്പ: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചമ്പ ജില്ലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് 100 അടി താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ ദാരുണ അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 11 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മലയിടുക്കിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികളും പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരുടെ നില തൃപ്തികരമല്ലെന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.