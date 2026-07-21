സിക്കിമിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം തകർന്നു: 8 മരണം; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നു

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 10:56 IST
സിക്കിം

ഗാംഗ്‌ടോക്ക്: സിക്കിമിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം തകർന്നു വീണുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽ എട്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി പേർ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. മേഖലയിൽ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ വൻതോതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. തുരങ്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പുറത്തുകടക്കാനാവാതെ കുടുങ്ങി. ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (NDRF) പ്രാദേശിക പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ഉടനടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും മഴ ശക്തമായത് ദൗത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.

​തുരങ്കത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നൽകുന്ന സൂചന.

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