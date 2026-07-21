സിക്കിമിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം തകർന്നു: 8 മരണം; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നു
ഗാംഗ്ടോക്ക്: സിക്കിമിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം തകർന്നു വീണുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽ എട്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി പേർ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. മേഖലയിൽ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ വൻതോതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. തുരങ്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പുറത്തുകടക്കാനാവാതെ കുടുങ്ങി. ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (NDRF) പ്രാദേശിക പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ഉടനടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും മഴ ശക്തമായത് ദൗത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.
തുരങ്കത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നൽകുന്ന സൂചന.