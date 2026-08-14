80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം: 2047-ഓടെ 'വികസിത ഭാരതം' കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ തലേന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, 2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ (വികസിത ഭാരതം) എല്ലാ പൗരന്മാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്ത്രീശാക്തീകരണം, യുവജന പങ്കാളിത്തം, ദേശീയ സുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതി രാഷ്ട്രപതി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
പ്രധാന വാർത്താവിശേഷങ്ങൾ:
സ്വാതന്ത്ര്യസമര സ്മരണയും ദേശീയ ഒരുമയും: മഹാത്മാഗാന്ധി, ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്കും, അഞ്ഞൂറിലധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേലിനും രാഷ്ട്രപതി ആദരമർപ്പിച്ചു. രാജ്യവിഭജനത്തിന്റെ വേദനയും ത്യാഗങ്ങളും സ്മരിക്കുന്ന 'വിഭജന ഭീകരതയുടെ ഓർമ്മദിന'വും (വിഭജൻ വിഭീഷിക സ്മൃതി ദിവസ്) പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.
ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ക്ഷേമപദ്ധതികളും: കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ 25 കോടിയിലധികം ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി. ജനധൻ യോജന വഴി 59 കോടിയിലധികം ആളുകൾ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി (ഇതിൽ 32 കോടിയും സ്ത്രീകളാണ്). ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ 60 കോടിയോളം പേർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും 80 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി.
ഡിജിറ്റൽ കുതിപ്പും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിലെ തത്സമയ (real-time) ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ പകുതിയിലധികവും ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി തുടരുന്നു.
സ്ത്രീ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം (Women-led Growth): ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ 13 സ്വർണ്ണ മെഡലുകളിൽ 8 എണ്ണവും വനിതകളാണ് നേടിയത്. 'ലഖ്പതി ദീദി' പദ്ധതിയിലൂടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ 3 കോടി സ്ത്രീകൾ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതായും രാഷ്ട്രപതി അറിയിച്ചു. മുദ്ര യോജനയുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്.
ദേശീയ സുരക്ഷയും വിദേശനയവും: 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ, ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള സായുധ സേനയുടെ കൃത്യതയുള്ള പ്രതികരണശേഷി രാഷ്ട്രപതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. സിന്ധു നദീജല കരാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കിയത് ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ നടപടിയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: പൊതുപരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാനും കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാനും സർക്കാർ വിപുലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി 'ഏക് പേഡ് മാ കേ നാം', 'ലൈഫ്' (LiFE) തുടങ്ങിയ പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ രാഷ്ട്രപതി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.