ചരിത്രം കുറിച്ച് 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 'വന്ദേമാതരം' മുഴങ്ങി

By  Metro Desk Aug 15, 2026, 08:41 IST
വന്ദേ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ നിറവിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതരം' മുഴങ്ങി കേട്ടത് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങളെ വേറിട്ടതാക്കി.

​വന്ദേമാതരം രചനയുടെ 150-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ ദേശീയ ഗീതം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിലെത്തിയതോടെ സൈനിക ബാൻഡ് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചു. തുടർന്ന് പതാക ഉയർത്തലിന് ശേഷം ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം വന്ദേമാതരവും മുഴങ്ങി കേട്ടു.

​'വികസിത് ഭാരത് @2047' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയിൽ യുവശക്തിയുടെ പങ്കിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ. വന്ദേമാതരം എന്നെഴുതിയ ബാനർ വഹിച്ച വ്യോമസേനയുടെ Mi-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ചെങ്കോട്ടയിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി.

​തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗങ്ങളെ സ്മരിക്കുകയും വന്ദേമാതരം മുഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷമാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ.സി.സി കേഡറ്റുകളും 'മൈ ഭാരത്' വോളന്റിയർമാരും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 

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