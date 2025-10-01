തമിഴ്‌നാട്ടിൽ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് 9 പേർ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

Oct 1, 2025
ennore

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എണ്ണൂരിൽ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകർന്ന് വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. അസമിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകട സമയത്ത് 30ലേറെ പേർ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നു. 

മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്റ്റീൽ കമാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്

യൂണിറ്റിന്റെ മുൻഭാഗം തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. 30 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നുവീണ കമാനത്തിന്റെ അടിയിൽ തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവർ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പത്തിലേറെ പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
 

