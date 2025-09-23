വിമാനത്തിന്റെ വീൽ അറയിൽ ഒളിച്ച് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് 13കാരന്റെ സാഹസിക യാത്ര

flight

വിമാനത്തിന് അടിയിൽ വീൽ അറയിൽ ഒളിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 13 വയസുകാരന്റെ സാഹസിക യാത്ര. രാവിലെ ഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ബാലൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ എയർലൈൻസായ കാം എയറിന്റെ വിമാനത്തിലെത്തിയ കുട്ടി ഇറാനിലേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. 

അഫ്ഗാൻ കുർത്ത ധരിച്ച ബാലൻ പരുങ്ങി നടക്കുന്നത് കണ്ട് സിഐഎസ്എഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ കേസ് എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം. ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1996ൽ പ്രദീപ് സൈനി, വിജയ് സൈനി എന്നീ സഹോദരൻമാർ ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു

ഇതിൽ പ്രദീപ് രക്ഷപ്പെട്ടു, വിജയ് മരിച്ചു. 30,000 അടി പൊക്കത്തിലെ മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുന്ന കൊടും തണുപ്പിൽ ഹൈപ്പോതെർമിയ പിടിപെട്ട് മരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനാൽ അബോധാവസ്ഥയും തുടർന്ന് മരണവും സംഭവിക്കാം.
 

