പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ ഇടുപ്പെല്ല് തകർന്ന 73-കാരിയെ തള്ളുവണ്ടിയിൽ ബാങ്കിലെത്തിച്ചു; വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ക്ഷമാപണവുമായി ബാങ്ക്
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫറൂഖാബാദിൽ പെൻഷൻ തുക പിൻവലിക്കാനായി ഇടുപ്പെല്ല് തകർന്ന് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത 73 വയസ്സുകാരിയെ തള്ളുവണ്ടിയിൽ ബാങ്കിലെത്തിക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തിൽ ബാങ്ക് അധികൃതർ ഒടുവിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. കടുത്ത വെയിലിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ തള്ളുവണ്ടിയിൽ കുടയും ചൂടി വൃദ്ധയെ ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും വൻ ജനരോഷത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ബാങ്കിന്റെ നടപടി.
ഫത്തേഗഡ് സ്വദേശിയായ കിഷൻ പ്യാരി (73) എന്ന വൃദ്ധയ്ക്കാണ് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇവരുടെ പരേതനായ ഭർത്താവിന്റെ പെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റാനായാണ് ഇവർ ബാങ്കിലെത്തിയത്. ഇടുപ്പെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ് പൂർണ്ണമായും കിടപ്പിലായ വൃദ്ധയ്ക്ക് നേരിട്ടെത്താതെ പണം നൽകില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം. ഇതോടെയാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇവരെ തള്ളുവണ്ടിയിൽ കിടത്തി ബാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വന്നത്.
ബാങ്ക് മാനേജർ വീട്ടിലെത്തി മാപ്പ് പറഞ്ഞു
സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ബാങ്ക് പ്രതിരോധത്തിലായി. തുടർന്ന് ഫറൂഖാബാദിലെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ പ്രവേഷ് വർമ്മ വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിലെത്തി നേരിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും പെൻഷൻ തുക വീട്ടിൽ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും കിടപ്പുരോഗികൾക്കുമായി ബാങ്കുകൾ 'ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ്' (വീട്ടുപടിക്കൽ സേവനം) ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ വൈറലായതിന് ശേഷം മാത്രം അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴും കടുത്ത അമർഷം ഉയരുന്നുണ്ട്.