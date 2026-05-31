പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം; വിയറ്റ്നാമുമായി ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി രംഗത്ത് ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ. വിയറ്റ്നാമുമായി അത്യാധുനിക സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ സംവിധാനമായ 'ബ്രഹ്മോസ്' (BrahMos) കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ചു. സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന പ്രമുഖ ഏഷ്യൻ സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയായ 'ഷാംഗ്രി-ലാ ഡയലോഗിൽ' (Shangri-La Dialogue) പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിംഗാണ് ഈ നിർണായക വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപ (629 ദശലക്ഷം യു.എസ് ഡോളർ) മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതാണ് വിയറ്റ്നാമുമായുള്ള ഈ പ്രതിരോധ കരാർ. മിസൈലുകൾ നൽകുന്നതിന് പുറമെ, വിയറ്റ്നാം സൈന്യത്തിനാവശ്യമായ തന്ത്രപരമായ പരിശീലനവും സാങ്കേതിക-ലോജിസ്റ്റിക്സ് സഹായങ്ങളും ഇന്ത്യ ലഭ്യമാക്കും. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബ്രഹ്മോസ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും കൃത്യതയാർന്നതുമായ സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ തന്ത്രപരമായ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ വിയറ്റ്നാമിന് ഈ കരാർ വലിയ രീതിയിൽ സഹായകരമാകും. ആസിയാൻ (ASEAN) രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. വിയറ്റ്നാമിന് പുറമെ ഇന്തോനേഷ്യയുമായുള്ള ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ കരാർ ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ, 2022-ൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ വാങ്ങുന്ന ആദ്യ വിദേശ രാജ്യം.
'മേയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' (Make in India) പദ്ധതിയിലൂടെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉത്പാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിയറ്റ്നാമുമായുള്ള പുതിയ കരാർ ആഗോള പ്രതിരോധ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
- കരാർ തുക: ഏകദേശം ₹6,000 കോടി രൂപ.
- ഉൾപ്പെടുന്നത്: മിസൈൽ വിതരണം, സൈനിക പരിശീലനം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണ.
- അടുത്ത ലക്ഷ്യം: ഇന്തോനേഷ്യയുമായുള്ള കരാർ ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ.