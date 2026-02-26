തിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അവഹേളിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ നീക്കം; എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി: സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി
Feb 26, 2026, 00:28 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി (NCERT) പാഠപുസ്തകത്തിലെ പരാമർശത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ (Suo Motu) കേസെടുത്തു. കോടതികളെയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബോധപൂർവം അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ അസാധാരണ നടപടി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് തകർക്കാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇത് വെറുമൊരു അബദ്ധമല്ല, മറിച്ച് വ്യക്തമായ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്." - സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച്
- വിവാദ പരാമർശം: എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പുറത്തിറക്കിയ പാഠപുസ്തകത്തിൽ 'നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ അഴിമതി' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങളാണ് വിവാദമായത്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ കോടതികളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
- കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം: നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'കണക്കുകൂട്ടിയ നീക്കമാണിതെന്ന്' (Calculated Move) ജസ്റ്റിസുമാരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൗരവകരമായ കുറ്റമാണ്.
- നോട്ടീസ് അയച്ചു: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തോടും എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടിയോടും വിശദീകരണം തേടി കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഇത്തരം പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കോടതി ആരാഞ്ഞു.
- പശ്ചാത്തലം: രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെയും കീഴ്കോടതികളെയും പറ്റി വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തൂണുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.