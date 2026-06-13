ഒമാൻ തീരത്ത് നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; വാർത്തകൾ തള്ളി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം: ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർ

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 11:14 IST
ഹോർമൂസ്

ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA). പ്രദേശത്ത് നാലാമതൊരു ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ കൂടി ആക്രമണം നടന്നുവെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കപ്പലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

​പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ തർക്കങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനും ഒമാൻ തീരത്തിനും സമീപമുള്ള സമുദ്രപാതകളിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വാർത്തയും പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇത് ഔദ്യോഗികമായി തള്ളിക്കളയുകയും, ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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