ആശുപത്രി വിവാദത്തിന് ശുഭകരമായ അന്ത്യം; സോറി ഭായ് എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ
മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിലെ ഹിന്ദുജ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രകോപിതനായി സംസാരിച്ച ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ ഒടുവിൽ ശാന്തനായി. തന്നെ പിന്തുടരുകയും ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത പാപ്പരാസികളുടെ പരസ്യമായ മാപ്പപേക്ഷ താരം സ്വീകരിച്ചു.
നടൻ റിതേഷ് ദേശ്മുഖ് നായകനായ 'രാജാ ശിവജി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സൽമാൻ ഖാൻ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ കൂട്ടത്തോടെ "സോറി ഭായ്, ഭായ് സോറി" എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ ബഹളം കാരണം കാര്യം മനസ്സിലാകാതിരുന്ന സൽമാൻ, അവർ തലേദിവസത്തെ സംഭവത്തിനാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കി. "നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ സോറി പറയൂ" (Zor se sorry bolo) എന്ന് സൽമാൻ തമാശയായി പറഞ്ഞതോടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന റിതേഷ് ദേശ്മുഖും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ചിരിയിലാണ്ടു.
പശ്ചാത്തലം: കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കടുത്ത രോഗബാധിതയായ ഭാര്യയെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു സൽമാൻ ഖാൻ. എന്നാൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ മുതൽ താരത്തെ പിന്തുടർന്ന പാപ്പരാസികൾ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലും ക്യാമറകളുമായി ബഹളം വെച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ സൽമാൻ "നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തായോ? നാണമില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും?" എന്ന് ചോദിച്ച് തട്ടിക്കയറിയിരുന്നു. പിന്നീട് അർദ്ധരാത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും താരം തന്റെ കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി.
Sorry bhai, sorry!— Siddharth Mathur (@TheSidMathur) May 20, 2026
തന്റെ ദേഷ്യം താൽക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് താരം അവിടെയുള്ളവർക്ക് പോസ് ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തത്. എന്തായാലും പാപ്പരാസികളും ഭായ്ജാനും തമ്മിലുള്ള ഈ খুনസുത്തു (കൂട്ടുകെട്ട്) വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.