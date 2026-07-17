റെയിൽവേയിൽ പുതിയ യുഗം; രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
ജിന്ദ് (ഹരിയാന): പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത രംഗത്ത് ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനത്തിൽ (Hydrogen Fuel Cell) പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദ് (Jind) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചരിത്ര യാത്രയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്.
ജിന്ദിൽ നിന്നും സോണിപത്തിലേക്ക് (Sonipat) 89 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഈ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ട്രെയിൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. സർവീസിനിടയിൽ 12 സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.
പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ രൂപകല്പന ചെയ്ത് തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയോടെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജർമ്മനി, ചൈന, ജപ്പാൻ, യു.എസ്.എ തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ആഗോള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതോടെ ഇന്ത്യയും കടന്നുവന്നു.
പ്രത്യേകതകൾ:
പൂജ്യം മലിനീകരണം: കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഈ ട്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നമായി നീരാവി (Water vapour) മാത്രമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഡീസൽ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവും വളരെ കുറവാണ്.
ആഗോള റെക്കോർഡ്: ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കോച്ചുകളുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 കോച്ചുകളുള്ള വലിയ ട്രെയിനാണ്. 2,600 യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകളിലൊന്നാണ്.
പ്രവർത്തന വേഗത: പരമാവധി 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ട്രെയിൻ ജിന്ദ്-സോണിപത് സെക്ഷനിൽ മണിക്കൂറിൽ 75 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാകും സർവീസ് നടത്തുക.
അത്യാധുനിക സുരക്ഷ: ഗന്ധമില്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന്റെ ചോർച്ചയോ, അമിത ചൂടോ പുകയോ ഉണ്ടായാൽ ഉടനടി കണ്ടെത്താൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക മൾട്ടി-ലെയർ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ഹരിയാന ഗവർണർ ആശിം കുമാർ ഘോഷ്, മുഖ്യമന്ത്രി നായബ് സിംഗ് സെയ്നി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ജിന്ദിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനാവശ്യമായ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ പൈതൃക റെയിൽവേ റൂട്ടുകളിലും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകൾ എത്തിക്കാനാണ് റെയിൽവേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.