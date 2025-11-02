സ്വപ്നങ്ങളെയും ജോലിയെയും കൂട്ടിചേർക്കുന്ന ഒരു പുതുചിന്ത: മൈ അസ്ലി ഫ്രെഷിന്റെ ‘എക്സ്പ്ലോർ ബെംഗളൂരു’
ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് ബ്രാൻഡ്, തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി മാത്രമല്ല, ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും വളരാനുമുള്ള അവസരം നൽകുന്ന ‘വർക്ക് & എക്സ്പ്ലോർ’ എന്ന പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസമായി ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അലവൻസ്, പെയ്ഡ് അവധികൾ, കൂടാതെ തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പിന്തുടരാനും പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കാനുമുള്ള സഹായവും ലഭിക്കും. അതായത്, ജോലി ജീവിതം മനുഷ്യത്വബോധത്തോടെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്.
ഈ ആശയം രൂപപ്പെട്ടത് കമ്പനി സ്ഥാപകനായ.ജമനുദീൻ പി യുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കുടിയേറി, അദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, രണ്ടുവർഷത്തോളം നഗരത്തെ ശരിയായി കാണാനോ അതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസിലാക്കാനോ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. “ജീവിതം ജോലിയായി മാത്രം തീരരുത്” എന്ന ബോധ്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ‘എക്സ്പ്ലോർ ബെംഗളൂരു’ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ലളിതമാണെങ്കിലും ശക്തമാണ് — ഒരു കമ്പനിയുടെ കടമ ജോലി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മാത്രം അവസാനിക്കരുത്; ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും സ്വപ്നം കാണാനും വളരാനും അവസരം നൽകണം.
മൈ അസ്ലി ഫ്രെഷ് ഇതിനകം തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ വിശ്വാസം നേടിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അവർ ഓർഡറിന് ശേഷം മാത്രമേ മീറ്റും ഫിഷും മുറിച്ചുകൊടുക്കൂ, കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുസൃത കട്ട് രീതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. സമയബന്ധിത ഡെലിവറിയും അവരുടെ ശക്തമായ വാഗ്ദാനമാണ്.