പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു; ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
ന്യൂഡൽഹി: തെരുവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന പത്തുവയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ബബ്ലു (25) എന്നയാളാണ് മെഹ്റോളി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ ഡൽഹി മെഹ്റോളിയിലാണ് മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഈ ക്രൂരത നടന്നത്. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം മുൻപ് വാടകവീട്ടിലായിരുന്നു താമസമെങ്കിലും, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തെരുവോരത്താണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ദിവസക്കൂലി തൊഴിലാളികളായ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കാൻ ഈ പത്തുവയസ്സുകാരി തെരുവിൽ ബലൂണുകൾ വിറ്റിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയെ പ്രതിയോടൊപ്പം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പ്രതി നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഹ്റോളിയിലെ വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പ്രതിക്കെതിരെ ബിഎൻഎസ് (BNS), പോക്സോ (POCSO) നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.