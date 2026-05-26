ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് കരാറിൽ എസ്. ജയശങ്കറും മാർക്കോ റൂബിയോയും ഒപ്പുവെച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സാങ്കേതിക-പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ ചൈനക്കുള്ള അപ്രമാദിത്യം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിർണായക ധാതു-അപൂർവ മൂലക (Critical Minerals and Rare Earth Elements) കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ക്വാഡ് (Quad) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ വൻ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം (Clean Energy), ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ഈ അപൂർവ ധാതുക്കൾ. നിലവിൽ ഇതിന്റെ ഖനനത്തിലും സംസ്കരണത്തിലും ഭൂരിഭാഗവും ചൈനയുടെ കുത്തകയാണ്. ചൈന അടുത്തിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് ബദലായി ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു വിതരണ ശൃംഖല (Supply Chain) കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ-യുഎസ് കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം, സംസ്കരണം, പുനരുപയോഗം (Recycling), ഈ മേഖലയിലെ സംയുക്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി വരും. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ സഖ്യം വലിയ കരുത്തുപകരുമെന്ന് എസ്. ജയശങ്കറും മാർക്കോ റൂബിയോയും വ്യക്തമാക്കി.