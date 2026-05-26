ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് കരാറിൽ എസ്. ജയശങ്കറും മാർക്കോ റൂബിയോയും ഒപ്പുവെച്ചു

By  Metro Desk May 26, 2026, 15:14 IST
Marco india

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സാങ്കേതിക-പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ ചൈനക്കുള്ള അപ്രമാദിത്യം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിർണായക ധാതു-അപൂർവ മൂലക (Critical Minerals and Rare Earth Elements) കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ക്വാഡ് (Quad) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ വൻ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

​ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം (Clean Energy), ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ഈ അപൂർവ ധാതുക്കൾ. നിലവിൽ ഇതിന്റെ ഖനനത്തിലും സംസ്കരണത്തിലും ഭൂരിഭാഗവും ചൈനയുടെ കുത്തകയാണ്. ചൈന അടുത്തിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

​ഇതിന് ബദലായി ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു വിതരണ ശൃംഖല (Supply Chain) കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ-യുഎസ് കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം, സംസ്കരണം, പുനരുപയോഗം (Recycling), ഈ മേഖലയിലെ സംയുക്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി വരും. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ സഖ്യം വലിയ കരുത്തുപകരുമെന്ന് എസ്. ജയശങ്കറും മാർക്കോ റൂബിയോയും വ്യക്തമാക്കി.

