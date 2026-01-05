ഡൽഹിയിൽ മണിപ്പൂർ സ്വദേശിയായ യുവതി കാമുകനായ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു
Jan 5, 2026, 10:31 IST
ഡൽഹി ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ യുവതി കാമുകനായ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു. മണിപ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. വാക്കുതർക്കത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.
ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനി മാനേജരായ യൂ ഡക്ക് ഹീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇയാൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഇരുവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഇരുവരും താമസിച്ചിരുന്നത്
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയായ യുവതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മദ്യപിച്ച ശേഷം ഡക്ക് ഹീ തന്നെ ആക്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും നിരാശ കൊണ്ടാണ് താൻ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.