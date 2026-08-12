അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു: ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം.എ.എൽ.എ അനിൽ ഝാ വിവാദത്തിൽ, നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷം
ന്യൂഡൽഹി: പൊതുജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അടിവസ്ത്രവും ബനിയനും മാത്രം ധരിച്ചെത്തിയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ കിരാരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി (AAP) എം.എൽ.എ അനിൽ ഝാ വത്സയുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ വിവാദം കനക്കുന്നു. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള പൊതുജനങ്ങൾ എത്തുന്ന ഓഫീസ് മുറിയിൽ അനാദരവോടെയും മോശമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടെയും ഇരിക്കുന്ന എം.എ.എൽ.എക്കെതിരെ നിയമസഭയിലടക്കം കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ഭരണപക്ഷം രംഗത്തെത്തി.
സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ 'ഡൽഹി ലക്ഷ്മി യോജന' ധനസഹായ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ ഒപ്പിട്ടു നൽകുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്. വിഡിയോയിൽ ബനിയനും ഷോട്സും/അടിവസ്ത്രവും മാത്രം ധരിച്ച്, മടിയിൽ ഒരു കാവി വസ്ത്രവും പുതച്ച് കസേരയിൽ കാൽന്മേൽ കാൽ കയറ്റിവെച്ച് അനിൽ ഝാ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് ഒപ്പിടുന്നത് കാണാം. അപേക്ഷയുമായി എത്തിയ നിരവധി സ്ത്രീകളും ഓഫീസിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രതികരണം:
നിയമസഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ച ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത എം.എൽ.എയുടെ നടപടി തികച്ചും നാണംകെട്ടതും ജനങ്ങളോടുള്ള അനാദരവുമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്കായി സമീപിക്കുമ്പോൾ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കണം. ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത തികച്ചും അപമर्याദപരമായ പെരുമാറ്റമാണിത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണം," എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എം.എൽ.എയുടെ പ്രതിരോധം:
എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് അനിൽ ഝാ രംഗത്തെത്തി. ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർ അർദ്ധപാന്റ് ധരിക്കാറില്ലേ എന്നും, സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ധോത്തി മാത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും അധിവസിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് തന്റെതെന്നും, അവർക്കിടയിൽ അവരുടെ ശൈലിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അനിൽ ഝാ ന്യായീകരിച്ചു. കൂടാതെ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.