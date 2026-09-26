ആസ്ഥാ കുഞ്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗം: 'ഞാൻ ഭയന്നുവിറച്ചു, വേദനകൊണ്ട് കരഞ്ഞു'— കൗമാരക്കാരിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനം നരകതുല്യമാക്കി പോലീസ് ചമഞ്ഞെത്തിയ മൂന്നുപേർ
ന്യൂഡൽഹി: ജന്മദിനാഘോഷത്തിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് വ്യാജേനയെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം കൗമാരക്കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ദാരുണ സംഭവം തലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കുന്നു. സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ ആസ്ഥാ കുഞ്ച് പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ദാരുണമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. "ഞാൻ കടുത്ത ഭയത്തിലായിരുന്നു, വേദന സഹിക്കാനാവാതെ കരഞ്ഞുനിലവിളിച്ചു," - ക്രൂരതയ്ക്കിരയായ പെൺകുട്ടി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പാർക്കിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ, സുരക്ഷാ പരിശോധനയുടെ പേരിലാണ് പ്രതികൾ സമീപിച്ചത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദ്രോഹിക്കുകയുമായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സുഹൃത്തിനെ അക്രമികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആട്ടിയോടിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും പ്രതികളായ മൂന്നുപേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു.